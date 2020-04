Steve Kerr : “Je ne serais pas devenu coach des Warriors si ne n’avais pas eu cette expérience avec les Bulls”

Champion trois fois en tant que coach avec les Warriors, Steve Kerr a aussi su tirer son épingle du jeu en tant que joueur pour cumuler les bagues. Cinq au total : trois avec les Bulls et et avec les Spurs. Une belle carrière de joueur donc, sans laquelle rien ne serait arrivé une fois qu’il a quitté les terrains selon lui. Son passage aux Bulls en particulier, entre 1993 et 1997, lui a été très bénéfique.

“Si je n’avais pas été dans cette équipe des Bulls, le reste de ma carrière n’aurait pas eu lieu, et je le pense vraiment. Je ne serais pas devenu coach des Warriors si je n’avais peu eu cette expérience avec les Bulls. Donc dès que je vois Michael Jordan, Scottie Pippen ou Phil Jackson, je me souviens de cette expérience. Ça m’a montré la voie pour le reste de ma carrière. Celle de joueur, mais aussi de coach ou d’analyste à la télé. Donc je sais à quel point j’avais de la chance de faire partie de cette équipe. On avait un super groupe, tout le monde était très mature et on savait exactement à quel point on avait de la chance. On a tiré le plus de choses possible de cette expérience.” Steve Kerr.