Mark Jackson toujours à la recherche d’un poste de coach : “Je ne crois pas qu’on puisse me blacklister”

Recruté en tant que head coach des Warriors en 2011, Mark Jackson a passé trois saisons à la tête de l’équipe de Stephen Curry avant de se faire virer en 2014, après une défaite en sept matchs contre les Clippers au premier tour des playoffs. Depuis, il n’a pas retrouvé de poste dans une franchise malgré le très bon travail de formation qu’il a fait dans la Baie. Pour Andre Iguodala, c’est tout simplement qu’il a été blacklisté à cause de propos controversés sur les homosexuels. Très croyant, Jackson a donné son point de vue sur la question.

“Je suis un gars très, très croyant. Je ne vais pas m’ouvrir les veines si je ne coache plus parce que je crois à ce que dit la Bible. Tant que vous ne faites pas ce que vous êtes supposé faire, c’est une promesse de Dieu comme quoi il ne va pas empêcher de bonnes choses de vous arriver. Donc si je ne coache pas, ça veut dire qu’il vaut mieux que je ne le fasse pas. Mais tant que je fais les choses du mieux possible, je suis persuadé qu’il viendra un jour où je vais avoir à nouveau l’opportunité d’aller sur le bord des terrains et d’avoir sous mes ordres une équipe de basket. Pendant mes trois ans à Golden State, j’ai pu avoir de l’impact sur les joueurs, développer des relations et changer la culture d’une franchise. J’ai adoré ça, et j’ai eu de la chance de pouvoir le faire. Je suis impatient d’avoir cette opportunité à nouveau. Je ne crois pas qu’on puisse me blacklister. La porte sera ouverte quand une opportunité se présentera. À ce moment-là, je vais être concentré, préparé.” Mark Jackson.