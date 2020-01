Buddy Hield prend feu : « J’ai la sensation que Kobe Bryant était avec moi; Impatient d’avoir un fils et de lui parler de ce match »

Comme toutes les équipes NBA, les Sacramento Kings et les Minnesota Timberwolves ont honoré la légende Kobe Bryant cette nuit avec une violation des 8 secondes puis une des 24 comme ses numéros. Il y en a un qui était particulièrement affecté par ce décès tragique, c’est Buddy Hield, qui a grandi en idolâtrant Kobe.

« J’ai beaucoup pensé à Kobe. Même quand j’ai appelé mon frère, il m’a dit ‘Fais-le pour Kobe.’ Tout le monde sait à quel point Kobe est important aux Bahamas. Toutes les disputes et les engueulades que j’ai eues en disant qu’il était meilleur que Michael Jordan… Je ne devrais pas dire ça, mais tout ce que je connaissais en grandissant c’était Kobe Bryant. Je ne regardais que lui. Il a toujours été le gars qui m’a fait y croire. » Hield

Il lui a rendu le plus bel hommage possible, en réalisant tout simplement son meilleur match en carrière pour un retournement de situation totalement dingue. Les Kings se sont retrouvés menés de 27 points en seconde mi-temps et encore de 22 à 5’52 du buzzer. Moment choisi par Hield pour entrer dans une autre dimension. Il a planté 5 tirs à 3-pts et 18 points lors des dernières 4’34 du temps réglementaire, permettant aux siens de décrocher la prolongation avec l’aide d’une séquence improbable de De’Aaron Fox.

« C’est la raison pour laquelle je voulais jouer en NBA, à cause de Kobe. J’ai la sensation qu’il était avec moi. Il n’abandonne jamais. C’est toujours sa mentalité. Ne jamais abandonner. Peu importe la situation, il donnait toujours tout, il mettait la pression. Il s’assurait que les gars sentent sa présence. C’est ce que j’ai fait ce soir. » Hield

Il termine avec son record en carrière : 42 points à à 14/24 dont 9/14 à 3pts, 5 rebonds et 3 passes en 38 minutes. Il est seulement le 3ème joueur de l’histoire à signer au moins 40 points et 9 tirs à 3-pts en sortie de banc après Rodrigue Beaubois et J.R. Smith.

« Je suis impatient d’avoir un fils et de lui parler de ce match. Parler de mon fils de Kobe Bryant. Je veux lui montrer ses highlights, et lui montrer que c’était ce gars qui m’a inspiré. Que c’était ce gars qui a inspiré le monde entier. » Hield

Via NBC et Sac Bee