Magic Johnson : “Les jeunes fans qui n’ont jamais pu voir Michael Jordan jouer comprennent désormais pourquoi il est le meilleur joueur de l’histoire”

Voilà, les deux premiers épisodes de The Last Dance ont été diffusés sur ESPN et sont en ligne sur Netflix. Deux premiers épisodes excellents qui ont fait l’unanimité chez les acteurs de la NBA.

“J’ai trouvé The Last Dance de Michael Jordan fantastique, j’ai adoré les deux heures !! Les jeunes fans qui n’ont jamais pu voir Michael jouer comprennent désormais pourquoi il est le meilleur joueur de l’histoire. Pour moi Michael Jordan, Michael Jackson et Beyonce sont les plus grands entertainers, et on pourrait aussi ajouter Mohamed Ali dans le lot.” Magic Johnson

For me? Michael Jordan, Michael Jackson, and Beyoncé are the three greatest entertainers of my lifetime; and you could probably throw Muhammad Ali in there. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) April 20, 2020

“Man, MJ avait ce truc. Il l’avait. Il a été choisi pour être le GOAT.” Dwyane Wade

Man MJ had it! He had that “IT” He was chosen to be the GOAT — DWade (@DwyaneWade) April 20, 2020

“Mike était vraiment différent différent” Damian Lillard

#TheLastDance … Mike really was different different — Damian Lillard (@Dame_Lillard) April 20, 2020

The GOAT — Shaun Livingston (@ShaunLivingston) April 20, 2020

“Man, wow ! Impatient d’être à dimanche prochain.” Victor Oladipo

#TheLastDance man wow! Can’t wait until next Sunday. — Victor Oladipo (@VicOladipo) April 20, 2020

“Les deux meilleures heures de la quarantaine.”

Best 2hours of the quarantine…. #TheLastDance — Tobias Harris (@tobias31) April 20, 2020

“J’aurais pu regarder les 10 épisodes maintenant” Zach LaVine

I could’ve watched all 10 episodes right now. — Zach LaVine (@ZachLaVine) April 20, 2020

“Je suis content que Scottie reçoive le respect qu’il mérite, c’était une bête.” Tristan Thompson

I’m glad Scottie is getting the respect he deserves, he was a beast #TheLastDance — Tristan Thompson (@RealTristan13) April 20, 2020

“Mike vient d’une autre planète. Puis Pippen était sacrément sous-estimé.” Damian Lillard

Mike from another planet lol… #TheLastDance … Pip slept on like a mf too smh — Damian Lillard (@Dame_Lillard) April 20, 2020

“L’impact de Scottie Pippen dans cette équipe est encore sous-estimé.” Rudy Gobert

Scottie Pippen’s impact on that team is still underrated. #TheLastDance — Rudy Gobert (@rudygobert27) April 20, 2020

“Qui avait les chaussures de Scottie plus jeunes ??? Kevin Love

Who else had Scottie’s shoes growing up??? — Kevin Love (@kevinlove) April 20, 2020

“Je voulais juste être Scottie sur le terrain. Un défenseur long, athlétique, altruiste, avec un gros QI !!! Garrett Temple

I wanted to be just like Scottie on the court. Defender, long, athletic, unselfish, high IQ!!! #TheLastDance — Garrett Temple (@GTemp17) April 20, 2020

“Je vais ressortir le Kangol et les boucles d’oreille.” Paul Millsap

I’m bringing back the Kangol hat and hoop earrings 😂 — Paul Millsap (@Paulmillsap4) April 20, 2020

“Man, tu as MJ, Scottie et Phil Jackson et ton EGO est le problème.” David West au sujet du GM Jerry Krause

Man u got MJ, Scottie and Phil Jackson and YOUR ego is the issue… — David West (@D_West30) April 20, 2020

“Simulation de la semaine jusqu’à dimanche prochain !” DeAndre Jordan