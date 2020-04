Charles Barkley discute reprise en main et saison NBA : « Ce ne serait peut-être pas la pire des choses d’annuler cette saison »

Confiné chez lui près de Phoenix, Charles Barkley, MVP 1993 et consultant télé pour TNT, a expliqué à The Athletic avoir du mal à imaginer la saison NBA 2019-20 reprendre.

« Ce ne serait peut-être pas la pire des choses d’annuler cette saison, tout simplement. Ça va être une question d’argent. Le scénario parfait je pense ce serait déjà qu’il n’y ait plus de fans dans les salles. Car comment tester tous ces gens qui entrent dans un espace confiné ? Et vous imaginez au foot (US), où vous avez 75 000, 100 000 fans à un match ?

L’émission habituelle de TNT Inside The NBA a été remplacée par The Steam Room, où Barkley, Ernie Johnson, Shaquille O’Neal et Kenny Smith continue à débattre de l’actualité en visio-conférence.

« Ce virus fait peur. Et vous avez tous ces idiots, imbéciles et crétins qui balancent toutes ces idées là. L’une des raisons pour laquelle j’aime Adam Silver c’est qu’Adam Silver dit : ‘Nous n’en discuterons pas avant le mois de mai’. La plupart des médecins ont dit que cette semaine et la suivante allaient être les pires pour le coronavirus. Je ne connais pas la réponse, mais il y a des propositions vraiment stupides. Comme par exemple dire allez on va mettre des équipes à l’hôtel pendant 2 mois. Mais attendez, vous me dites que ces joueurs ne verront pas leur famille pendant 2 mois ? Cela ne va pas leur plaire je pense. » Charles Barkley

D’un point de vue personnel, Barkley a su tirer du positif de la situation, en prenant du recul sur son hygiène de vie.

« J’ai vraiment utilisé ça comme un ‘reboot’ de ma vie. C’est une période très dangereuse pour beaucoup de gens. J’ai fait une liste. J’ai écrit : ‘Ok Chuck, tu aimes boires, donc tu ne peux pas boire’. Donc je ne bois pas, sauf le vendredi et le samedi. » Charles Barkley

Bye bye les 20 (?!) canettes de Coca Light par jour.

« La troisième chose que j’ai écrite c’est : ‘Il va falloir remettre ton gros cul en forme. Tu dois faire quelque chose’. Je me suis acheté un vélo. Je fais une heure minimum, jusqu’à une heure et demi de vélo tous les jours. Je soulève des poids un jour sur deux. C’est un signal d’alarme pour beaucoup de gens. C’est l’occasion de se regarder dans le miroir. » Charles Barkley

via The Athletic