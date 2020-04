Shaquille O’Neal ne se sent pas capable de regarder la cérémonie d’intronisation au Hall of Fame de Kobe Bryant

Le 29 août prochain devait se tenir la cérémonie du Hall of Fame 2020 à Springfield (Massachusetts). Tim Duncan, Kevin Garnett et Kobe Bryant seront notamment intronisés. Mais l’absence de ce dernier, décédé tragiquement en janvier, sera lourde. Trop lourde même pour son ancien coéquipier Shaquille O’Neal.

« Il me manque toujours. Je pense toujours à lui tous les jours. En fait, je ne vais pas regarder la cérémonie du Hall of Fame. Sur une échelle de tristesse de 1 à 10, je suis enfin arrivé à au moins 2 à l’heure actuelle… La regarder ça me ramènerait à un 7, 8 ou 9, et je ne peux pas actuellement. Je ne veux pas revoir de vieux highlights que je regarde déjà aujourd’hui. » Shaquille O’Neal via The Big Podcast with Shaq