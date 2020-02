James Harden répond à Giannis : « J’aimerais faire 2m13 et pouvoir juste courir et dunker, mais j’ai dû apprendre à jouer au basket »

Lors de la draft des capitaines pour le dernier All-Star Game, une scène a beaucoup amusé tout le monde :

Giannis Antetokounmpo a dû faire son 4e choix alors qu’il restait James Harden, Trae Young et Kemba Walker parmi les titulaires.

Un tacle en règle, qui n’a pas dû faire plaisir à Harden. D’autant plus que le Grec en a remis une couche après le match en expliquant qu’ils avaient visé l’arrière des Rockets pour tirer parti de sa supposée faiblesse en défense.

Des commentaires qui n’ont pas suscité de réactions immédiates, mais qui n’ont visiblement pas plu à Harden, qui a profité d’une interview pour régler ses comptes.

« Je réussis plus de passes décisives que Kemba (7,3 contre 5 ndlr). Je ne comprends pas où est la vanne. Mais en vérité, ce n’est pas grave, je ne m’intéresse pas à ce genre de choses. Quand ma carrière sera terminée, mon jeu sera plus apprécié. J’aurais aimé faire 2m13 et pouvoir juste courir et dunker. Ça ne demande pas de talent du tout. J’ai dû apprendre à jouer au basket, travailler sur ma technique. Et ça me va. » James Harden.