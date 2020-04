Dirk Nowitzki : “J’étais un fan inconditionnel des Bulls et Scottie Pippen était mon idole”

Invité du live NBA Together avec Ernie Johnson, Dirk Nowitzki en a profité pour donner de ses (bonnes) nouvelles, raconter quelques anecdotes et a aussi parlé son admiration pour Scottie Pippen et les Bulls des années 90.

“Scottie Pippen était l’une de mes idoles. J’adorais Michael Jordan, c’était évidemment le meilleur joueur de tous les temps, mais Scottie n’était vraiment pas loin. J’étais un grand des Bulls dans les années 90.”

La légende des Mavericks a avoué avoir attendu la sortie de The Last Dance avec impatience.