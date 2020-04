Objectif le milliard pour Draymond Green : “C’est agréable quand votre argent travaille pour vous”

Draymond Green est un homme ambitieux. Sur les parquets d’une part, mais aussi en dehors. Lui qui avait déclaré vouloir devenir milliardaire à 40 ans a commencé à avancer ses pions.

L’intérieur des Warriors a, en effet, investi 85 millions de dollars pour arriver à ses fins. L’un des plus gros investissements visait à créer pas moins de 20 salles de gym “Blink Fitness” dans le Michigan et autour de Chicago. Ce sont des salles “low costs” que Green veut implanter dans les zones où les populations n’ont pas accès à des salles de gym.

“Quand je me remémore comment c’était à Saginaw durant ma jeunesse, nous n’avions pas d’endroit cool comme celui-là pour travailler. Les salles qui étaient ouvertes étaient trop chères, ou sales. C’est pour ça que notre objectif est de créer des options plus abordables pour les gens moins aisés qui souhaitent se mettre en forme.” Draymond Green

Son associé, Danny Sillman, estime qu’il a en tout cas les qualités requises pour être un bon businessman.

“Il a vraiment cette curiosité d’apprendre, et ça s’applique autant au basket qu’au niveau du business. Pour y arriver, vous devez être un rêveur. Draymond voit très grand. Il se met en position de pouvoir donner aux communautés qui comptent pour lui. Et puis ça pourrait être un très bon investissement pour lui.” Danny Sillman

L’ancien Spartan ne s’en est jamais caché, ses investissements ont pour but de le rendre encore plus riche, comme il le déclarait à Forbes.

“Le but numéro 1 de faire de l’argent c’est que votre argent travaille pour vous en faire gagner encore plus. J’ai travaillé tellement dur pour être dans cette position. C’est agréable quand vous vous asseyez et que votre argent travaille pour vous, c’est le rêve américain. J’ai été fauché toute ma vie, je ne vais pas vivre la même vie, mais je vais garder les mêmes principes.” Draymond Green