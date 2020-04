Draymond Green reproche à Kevin Durant de ne pas avoir été clair avec ses coéquipiers au début de la saison 2018-19

Interrogé sur le parallèle possible entre la dernière année des Bulls de Michael Jordan en 1997-98 et la dernière année des Warriors version Kevin Durant & Co en 2018-19, Draymond Green a expliqué que l’incertitude concernant l’avenir du désormais Net avait pesé lourd dans le vestiaire, là où à Chicago, les joueurs savaient qu’il s’agissait de “la dernière danse”.

« L’approche de Steve ça a été de nous dire : ‘Hey les gars, profitons de cette année car nous ne savons pas ce qui se passera l’année prochaine’. Tu avais le contrat de Kevin, le contrat de Klay, et ça a commencé à parler de mon contrat aussi alors que j’avais encore un an de contrat après cette année là. Donc Steve nous a dit ça, mais ce qui aurait dû arriver, c’est que Kevin vienne et dise : ‘Ok, bon c’est notre dernière année ensemble’ ou l’inverse : ‘Ce n’est pas terminé’. Mais tu ne peux pas faire comme si de rien n’était comme ça, ne pas en parler, parce que c’était gros comme une maison. Parce que ce qui s’est passé c’est qu’on nous posait la question à nous, tous les jours. À chaque fois qu’on parlait aux médias, Klay et moi étions interrogés sur notre contrat. Et tout ça c’était dû à Kevin. Parce que Klay disait je veux être un Warrior pour toujours, je veux être ici, on a démarré tout ça, c’est ici que je veux être. Moi je dis que je veux faire toute ma carrière ici aussi, parce qu’on a construit tout ça et que je veux finir ma carrière avec les mêmes gars avec qui j’ai commencé.

Et puis à côté tu as Kevin qui dit je ne sais pas ce que je vais faire l’année prochaine, et ça n’a pas d’importance. Mais si ça a de l’importance, parce que tu n’es pas la seule personne à devoir répondre à cette question. Et pour être tout à fait franc, tu es la dernière personne à devoir y répondre parce que tu ne dis pas grand chose aux médias à part peut-être leur demander de la fermer. Moi je ne leur demande pas de la fermer, j’essaie d’avoir une conversation, donc je suis coincé à devoir répondre à la même question à chaque fois. Et à cause de ça, il y avait ce gros non dit parmi nous, qu’il n’y avait pas chez les Bulls. » Draymond Green