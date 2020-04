Tim Floyd convoité par Jerry Krause dès 1996 : « Il était convaincu que c’était le système de jeu qui les faisait gagner, pas Michael Jordan »

Dans une interview avec la radio ESPN 104.5 Baton Rouge, Tim Floyd a expliqué avoir été invité à Seattle par le propriétaire des Chicago Bulls Jerry Reinsdorf afin de discuter de la possibilité pour lui de remplacer Phil Jackson au poste de head coach… dès la fin de la saison 1995-96. Jerry Krause, en grand froid avec Jackson, aurait ainsi voulu profiter de la valeur de joueurs dont les contrats couraient jusqu’en 1998 pour démarrer une reconstruction. Floyd et Reinsdorf auraient ainsi discuté du poste en marchant dans le centre-ville de Seattle. Reinsdorf aurait expliqué à Floyd que Krause voulait voir Jackson partir, pensait que Scottie Pippen était sur le déclin physiquement, et voulait entamer la reconstruction dès la saison suivante (1996-97).

« Ce jour-là j’ai dit à Jerry Reinsdorf : ‘Je ne pense pas que Jerry comprenne que ces gars sont comme les Beatles. C’est la franchise la plus populaire de l’histoire. J’ai dit : ‘Si j’étais vous, je ne ferais pas ça. Même pas l’année suivante. Laissez l’équipe mourir naturellement car il y a certaines équipes et certains joueurs qu’on ne doit pas casser. Ils ont gagné ce droit. » Tim Floyd

Floyd n’a finalement pas été engagé avant la fin de la saison 1997-98, après deux nouveaux titres des Bulls. Michael Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman ne faisaient plus partie de l’équipe. Jackson n’était plus là, mais Floyd a dû continuer à travailler avec le coaching staff de ce dernier, Krause souhaitant conserver le même système de jeu (triangle).

« Il était convaincu que c’était le système de jeu qui les faisait gagner, pas Michael Jordan. Quand je suis arrivé, ils m’ont forcé à pratiquer l’attaque en triangle et à conserver Tex (Winter). Tout le staff de Phil Jackson, Tex, Bill Cartwright, Frank Hamblin. Tex avait convaincu Jerry que son attaque était si merveilleuse qu’il pouvait gagner avec Wynken, Blynken et Nod (en référence au poème pour enfants d’Eugene Field). » Tim Floyd

En 4 saisons à la tête des Bulls, le bilan de Floyd a été de 49 victoires pour 190 défaites. Il a démissionné au milieu de sa 4ème saison après avoir démarré sur un 4-21. Il a coaché une année de plus en NBA avec les Hornets (41-41, qualification en playoffs) avant de retourner en NCAA (USC, UTEP) puis de prendre sa retraite en novembre 2017.

via ESPN