Le Jazz n’aurait pas du tout l’intention d’échanger un de ses deux All-Stars

Depuis l’annonce des tests positifs de Rudy Gobert et Donovan Mitchell au coronavirus, il y a des tensions entre les deux joueurs. Mitchell n’a pas caché sa frustration vis-à-vis du Français, en raison sans doute de son imprudence malgré les conseils de la ligue. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait que leur relation serait irréparable, même si Rudy a depuis calmé le jeu.

« On ne s’est pas parlé pendant un moment après ça c’est vrai, mais on a discuté il y a quelques jours. On est tous les deux prêts à essayer d’aller gagner un titre pour cette équipe. Le but c’est de rester professionnel. Tout le monde a différentes relations… ce n’est jamais parfait. Même pour des gens qui sont mariés… ce n’est jamais parfait. Entre moi et mon coéquipier, c’est loin d’être parfait. Mais au bout du compte, on veut tous les deux la même chose : gagner. Nous sommes tous les deux des adultes, et nous allons tous les deux faire ce qu’il faut pour gagner. » Rudy Gobert