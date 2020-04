Steve Kerr pas vraiment d’accord avec Michael Jordan concernant l’opération repoussée de Scottie Pippen

Un des sujets du second épisode de The Last Dance c’est l’opération au pied de Scottie Pippen. Ce dernier, frustré d’être sous-évalué, et seulement 6ème salaire de l’équipe (conséquence d’un contrat sur le long terme négocié en 1991 de 18 millions de dollars sur 7 ans), avait reporté une opération à la fin de l’été alors qu’il était blessé depuis les playoffs. Cela a créé des tensions entre lui et Jerry Krause. Ce dernier a tenté de l’échanger, en vain, Jerry Reinsdorf s’opposant à ce transfert, mais l’ailier a fini par demander son transfert. Dans le documentaire, Michael Jordan explique que l’ailier a été égoïste.

“Scottie a eu tort. Il aurait pu se faire opérer dès la fin de la saison et être prêt pour la nouvelle saison. Scottie essayait de pousser la direction à changer son contrat. Jamais Jerry ne l’aurait fait […]Je trouvais Scottie égoïste. Il pensait à lui au lieu de penser à son engagement envers l’organisation et l’équipe.” Michael Jordan

De passage dans The Jump, Steve Kerr n’est pas trop d’accord avec la position de Jordan, expliquant qu’il n’y avait aucun ressentiment de la part des Bulls.