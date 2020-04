Il n’y aura pas de documentaire inside sur les Warriors; Peter Guber : “C’est un business dangereux”

La NBA et notamment Andy Thompson, ont eu l’idée géniale de suivre les Chicago Bulls lors de la saison 1997-98, une première du genre dans le sport de haut niveau. Cela a permis la réalisation de The Last Dance, et cette pratique des insides dans des franchises s’est répandue depuis (la NBA a suivi les Nuggets ou encore les Raptors dans sa série The Association) mais pour ceux qui se demanderaient si on verra les coulisses des Warriors, qui ont établi le record de victoires sur une saison avec 73, ils vont être déçus. En effet, Peter Guber, co-propriétaire des Warriors, qui a aussi des parts dans la société de production de The Last Dance, a expliqué que la franchise n’avait pas accepté d’être suivie de la sorte.

“Une fois que vous faites ça, en fait vous affectez le résultat d’autres choses. Quand tu allumes une caméra en attendant arriver jusqu’à un certain point de la saison avec une équipe sportive, ou alors une carrière, c’est un business dangereux. C’est de l’orgueil.” Guber

Cependant les Warriors avaient autorisé Andy Thompson à filer les Warriors durant leurs 5 finales de suite, et certains autres matchs des playoffs et de saison régulière, afin de pouvoir réaliser un documentaire sur l’équipe championne, mais l’accès était limité. Pas d’images des entraînements ni des réunions, ce que les Bulls avaient eux autorisé.

Via USA Today