La NBA plancherait depuis « un moment » sur un décalage du début de la saison à Noël; Un tournoi pour ouvrir la saison ?

Une reprise avec des matchs de saison régulière et un championnat qui se terminerait par conséquent bien au-delà du mois de juin, c’est le scénario qu’Adam Silver n’a pas voulu exclure lors de ses dernières déclarations. Si joueurs, ligue et propriétaires s’accordent sur ce dernier, cela serait aussi synonyme d’un début d’exercice 2020-21 très probablement repoussé.

Jusqu’à Noël ? Possible. Selon des sources proche des discussions au sein de la ligue et citées par CNBC, le NBA’s competition committee, composé notamment de plusieurs GM, plancherait « depuis un moment » déjà sur un début de saison régulière aux alentours de Noël.

Une idée qui découlerait d’une « variété de facteurs », y compris les plaintes des coachs et des joueurs vis-à-vis du nombre de matchs par semaine, du manque de temps pour les entraînements et d’un manque de repos (load management).

Ces dernières années, la NBA a ajusté son calendrier pour répondre aux demandes des équipes, en réduisant le nombre de back-to-backs et de matchs par semaine. Cela n’a pas empêché les équipes de reposer leurs joueurs (malgré un règlement plus strict et des amendes prévues), et l’image de la ligue auprès des fans se sentant lésés, ainsi que ses audiences, en ont pâti.

Autre idée, débuter la saison par le fameux tournoi que veut faire la ligue durant la saison, et qui ne fait pas l’unanilité. Les derniers matchs pourraient notamment se jouer à Las Vegas.