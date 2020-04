Shaquille O’Neal menacé par les Lakers avant les Finales 2004 ? « On m’a dit que si on ne gagnait pas cette série, c’était fini pour moi »

Printemps 2004, les Lakers s’apprêtent à disputer leurs quatrièmes Finales en 5 ans. Un an plus tôt, ils étaient sortis 4-2 au second tour par les futurs champions, les San Antonio Spurs. Des Spurs qu’ils ont cette fois éliminés au même stade, 4-2, avant de sortir les Timberwolves de Kevin Garnett sur le même score. On ne le sait pas encore à ce moment-là, mais un mois plus tard, Shaquille O’Neal sera transféré à sa demande au Heat de Miami. Et ce qu’on ne savait pas non plus jusque-là, c’est que la direction des Lakers avait déjà décidé de passer à autre chose si l’équipe, battue 4-1 par les Detroit Pistons, ne soulevait pas un nouveau trophée.

« Il s’est passé la même chose que dans le documentaire (The Last Dance) avec moi. On m’a dit que si on ne gagnait pas cette série, c’était fini pour moi. On me l’a dit avant le début des Finales, oui, quelqu’un des bureaux en haut : ‘Hey, si tu ne gagnes pas cette série, ils vont faire des changements’. Après notre défaite je savais qu’il était temps pour moi de faire autre chose. » Shaquille O’Neal