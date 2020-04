Rich Kleiman : « Quand j’entends que les médias ont provoqué la rupture… c’est tellement de l’ignorance »

Rich Kleiman est l’ami, agent et partenaire business de Kevin Durant. En live avec le GM des Warriors Bob Myers pour l’émission d’ESPN The Boardroom, il est revenu sur le départ du joueur de Golden State à Brooklyn l’été dernier et les théories apparues pour expliquer ce denier par la suite. Parmi elles, sa relation avec les médias.

« Quand j’entends que les médias ont provoqué la rupture… c’est tellement de l’ignorance. C’est leur donner bien trop de pouvoir. Ou l’altercation entre Draymond (Green) et Kevin en match. C’est de l’ignorance. Quiconque a écrit cela n’a clairement jamais pratiqué un sport en compétition, quel que soit le niveau. » Rich Kleiman

Sur le plan personnel, Kleiman a expliqué à Myers avoir gardé d’excellents souvenirs de la Bay Area.

« Je ne suis pas allé à l’université. J’ai vécu à Boston pendant 2 ans, mais après un semestre ça s’est terminé. Ces trois saisons ont vraiment fait partie des plus magiques de ma vie. Les rencontres avec les gens de l’organisation, de la ville, me rapprocher de toi (Myers) et d’autres joueurs de ton équipe… J’ai vraiment passé de bons moments. C’était incroyable. Nos repas dans la salle médias, c’était top. J’ai eu l’impression d’être à la fac quelques années, comme si rien d’autre n’avait d’importance. » Rich Kleiman

via NBC Sports