Steve Kerr a sa théorie sur la “retraite” de Michael Jordan

Après 3 titres NBA consécutifs et à son apogée, Michael Jordan a pris tout le monde par surprise lorsqu’il a décidé d’arrêter le basket et de se mettre au baseball. Si à l’époque il n’y avait pas la pression des réseaux sociaux, de part son statut, tous les fais et gestes de Michael Jordan étaient aussi commentés et analysés. Pour Steve Kerr c’est la raison de sa pause.

Après un court passage peu brillant au baseball, MJ a fait son retour durant la saison 1994-95. S’il n’a pu mener les siens en finales, battus par le Magic, il a ensuite porté l’équipe vers 3 nouveaux titres et une saison 1995-96 record avec 72 victoires.

Always a smart conversation with @SteveKerr on #TheJump – he told us why he thinks MJ really left to play baseball, about Scottie's battles with Jerry Krause & if the Warriors (who already have the best odds for the No. 1 pick) would rather call this season/start fresh next year pic.twitter.com/8CRtumXBHm

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) April 21, 2020