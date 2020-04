Une aide psychologique bénéfique pour Ben Simmons ? : « Je pourrais faire partie de ces gars qui shootent à 30%, mais je préfère faire partie de ceux qui shootent à 40% »

Le 7 décembre dernier, Ben Simmons établissait son record en carrière avec 34 points dans une leçon donnée aux Cavs par Philadelphie. Sur ces 34 points, 3 lui avaient été crédités grâce à un 3-points, son deuxième en carrière. Après le match, son coach Brett Brown déclarait qu’il s’attendait désormais voir l’Australien prendre au moins un tir à 3-points à chaque match.

« Je l’ai dit parce que je le pensais. C’était ma façon à moi de l’encourager. » Brett Brown

Mais Simmons n’en a tenté que 2 autres sur les 3 mois suivants.

« Certains en font trop avec ça. Ça m’a fait me dire : ‘Laissez-moi me concentrer sur ce dans quoi je suis bon’. Il y a des choses que je fais sur le terrain où personne ne peut me stopper, que ce soit sur les interceptions, les passes, le scoring dans la peinture. » Ben Simmons « La confiance est extrêmement importante, ça paraît contradictoire car quand vous voyez ce gars vous vous dites : ‘Rien ne peut le briser’. Mais il est humain, vous savez ? Il y a tout un cheminement psychologique : ‘Est-ce que je shoote ? Est-ce que je dois shooter ? Est-ce que je vais rater ?’ » Sean Tribe, son demi-frère et agent « Les gens ne réalisent pas que ces athlètes incroyables peuvent manquer de confiance. Ça devient mental. Je n’arrête pas de lui dire, tu n’as aucune raison d’avoir honte. Tu fais partie des meilleurs joueurs du monde. Tu sors avec une mannequin. Admettons que tu démarres le match sur un 1/20, et alors ? Il doit dépasser ce stade du : ‘Je ne veux pas lire les gens qui écrivent que je n’ai pas de shoot’. Oui et bien là, ils disent que tu ne veux pas shooter, et c’est pire. » Kevin Boyle, son coach à la Montverde Academy (lycée) en Floride

Simmons a accepté de travailler avec un psychologue du sport pour surmonter ce blocage.

« Je sais que ça va venir. C’est une question de confort. C’est en partie une question de répétitions. Je peux prendre un hook shot de l’elbow, parce que je l’ai fait de très nombreuses fois, et que je suis confiant dans le fait que ça va rentrer. C’est une seconde nature. Avec les 3-points, ça n’a jamais été comme ça. Je dois mettre l’accent là-dessus. Je pourrais faire partie de ces gars qui shootent à 30% à l’heure actuelle. Mais je préfère faire partie de ceux qui shootent à 40%. » Ben Simmons

Le 1er choix de la draft 2016, 23 ans, a du mal à gérer l’échec.

« Ben doit devenir plus à l’aise avec le fait d’accepter l’échec. Ça viendra par les moments difficiles, les expériences de défaites. » Sean Tribe

Pour Boyle, une technique, qui a selon lui déjà fait ses preuves, mériterait d’être testée – sur Simmons : la menace.

« Si je prenais les décisions chez les Sixers, je lui dirais : ‘Si tu ne prends pas un pull-up jumper et un shoot dans le périmètre à chaque mi-temps – et je me fous des pourcentages – , tu resteras sur le banc’.

Justement, Brown et les parents de Simmons (Brown a coaché son père David Simmons entre 1989 et 1993 aux Melbourne Tigers) ont discuté de cette approche l’été dernier.

« J’ai dit à Ben : ‘Si tu n’es pas prêt à shooter, est-ce que je devrais alors simplement te bencher ? Parce que je peux le faire’. On aurait pu emprunter ce chemin ou continuer à le coacher comme on le faisait, en lui donnant le choix entre shoot à 3-points, catch and go, pénétration ou passe. Seul le temps nous dira si c’était le bon choix. En attendant, il est deux fois All-Star. » Brett Brown « On a eu des discussions, en particulier concernant le shoot. Ben peut beaucoup m’aider. J’ai le sentiment de l’avoir beaucoup aidé dans son jeu. Les gens disent que je dois arrêter de passer du temps derrière la ligne à 3-points, mais je le fais parce que Ben est tellement fort sur le drive, l’attaque du panier, que je dois l’aider en créant des espaces. J’aimerais qu’il puisse faire la même chose pour moi, qu’il commence à shooter à 3-points, mais je sais aussi combien il n’est pas à l’aise là-dessus. » Joel Embiid

