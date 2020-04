COVID-19 : remis, James Dolan fait un don de plaquettes

Testé positif au coronavirus fin mars, James Dolan est aujourd’hui remis. Le propriétaire des Knicks a effectué, près de trois semaines et demi après le premier, un deuxième test qui s’est révélé négatif.

Dans la foulée, il s’est inscrit pour donner du plasma à plusieurs hôpitaux de New York et a fait don de plaquettes au NYU Langone Health et au Duke University Medical Center pour aider les scientifiques à mieux comprendre le virus et peut-être par la suite trouver un traitement grâce aux anticorps présents dans le sang des personnes touchées.

Durant cette période de presque 3 semaines confiné chez lui, Dolan, 64 ans, n’avait expérimenté aucun symptôme inquiétant. La saison NBA suspendue depuis le 11 mars, il a pris des mesures (en lançant un fond pour lequel il a directement contribué à hauteur d’1 million de dollars) pour continuer à payer les employés du Madison Square Garden (au moins jusqu’au 31 mai).

via ESPN