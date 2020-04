« Au moins » 3 à 4 semaines nécessaires aux joueurs avant une reprise pour Chris Paul

Les scénarios pour un éventuel retour de la saison NBA 2019-20 fleurissent ici et là, mais personne n’est en mesure à l’heure actuelle de dire si des matchs pourront – et si oui quand et comment – être ré-organisés (à huis clos ?) dans les semaines ou les mois à venir.

« On veut juste jouer. À l’heure actuelle, je pense simplement à jouer, d’une façon ou d’une autre. On est dans une situation où personne ne sait. C’est le virus qui contrôle les choses. J’essaie de répondre du mieux que je peux, mais je n’ai pas toutes les réponses. » Chris Paul, président du syndicat des joueurs

Une chose est certaine pour les joueurs, des athlètes de haut niveau, il faudra du temps pour se replonger dans le bain.

« On aura besoin d’au moins 3 ou 4 semaines pour se préparer à rejouer. Je ne pense pas que la ligue ferait ça de toute façon, mais s’ils nous disent : ‘Hey, vous avez deux semaines et après on reprend’, ça n’arrivera pas. Quel que soit le temps qui sera déterminé, sachez juste que les joueurs auront leur mot à dire, car ce sont nous qui jouons. Ça passe en premier. On veut absolument éviter de mettre les gars dans une situation où leur risque de se blesser est plus élevé que jamais. » Chris Paul

Beaucoup de joueurs confinés chez eux n’ont en effet pas accès à des infrastructures leur permettant de se maintenir dans une forme optimale. Et même quand c’est le cas, avec salle de musculation et de basket à disposition, rien ne remplace les matchs. Brian Windhorst d’ESPN avait parlé d’un possible « plan de retour » sur 25 jours pour les joueurs avec 11 jours de workouts individuels puis – si autorisation des médecins il y a eu – 2 semaines de training camp traditionnel.

« Je ne sais pas de combien de temps exactement les joueurs auraient besoin. Il y a 450 joueurs en NBA, certains ont accès à des salles de musculation, d’autres pas. Certains ont accès à des salles où ils peuvent courir, jouer, d’autres pas. C’est pour ça qu’il faut d’abord se tourner vers eux (les joueurs) avant de prendre une décision. » Chris Paul

via ESPN