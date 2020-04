Un timing pas cadeau pour ceux à qui était promis une belle augmentation cet été; Fred VanVleet : « J’y pense, je suis humain »

Interrompu dans sa meilleure saison en carrière (17.6 points et 6.6 passes par match) pour sa première année en tant que titulaire, Fred VanVleet, qui sera free agent à la fin de la saison 2019-20, pourra prétendre à beaucoup mieux que ses 9.3 millions de dollars de salaire annuel. Mais son chèque sera peut-être moins élevé que si le coronavirus n’avait pas frappé, en raison de la probable baisse du salary cap suite à la perte de revenus liée à la suspension des matchs.

« J’y pense. Je suis humain. Je pense m’être mis en bonne position. Je faisais une super année et j’avais prévu de faire de super playoffs aussi. J’étais en bonne forme. Mais au lieu de m’inquiéter à propos de ce qui aurait pu ou aurait dû arriver, je me demande plutôt qu’est-ce qui va arriver ? Est-ce qu’ils vont décaler les dates de la free agency ? Comment cela affecte-t-il le cap ? » Fred VanVleet

L’arrière de 26 ans et 1,85 m n’est pas le seul dans cette position et a cité Christian Wood (Pistons) comme exemple.

« Je pense que la ligue et le syndicat vont essayer de faire en sorte que les négociations soient justes et équitables. On sera sûrement touchés à un moment mais j’espère que ça pourra se limiter à cette année seulement. » Fred VanVleet