Baron Davis raconte ses tentatives auprès de Michael Jordan pour avoir un autographe

Une des (très nombreuses) anecdotes marquantes des deux premiers épisodes de The Last Dance, c’est ce moment où un technicien français d’une émission de télévision prend son courage à deux mains pour demander un autographe à Michael Jordan lors de sa venue à Paris, en vain. Une mésaventure qui aurait également pu arriver à l’ancien meneur des Hornets Baron Davis, déterminé à repartir du All-Star Game 2001/2002, l’avant-dernier de Jordan, avec un autographe, Davis a monté un plan pour obtenir ce qu’il voulait.

“Je savais qu’il ne signait rien. Donc je me suis dit : “OK, je vais le faire signer des chaussures.” Je lui demande s’il veut bien le faire, et il me répond : “Mec, dégage de là.” Après ça, on s’est échauffé, et dans ma tête c’était : “Je suis au All-Star Game…” On s’échauffe, on se repose, on s’échauffe à nouveau, parce que tout le monde essaie de se détendre. Je retourne au vestiaire pour prendre un moment pour moi, et je me suis dit : “OK, je ne vais peut-être jamais avoir la chance de rejouer avec lui après ça. Je vais m’assoir à sa place dans le vestiaire pour méditer !” Il finit par arriver en voulant me foutre une baffe : “Mec, dégage de mon vestiaire !” Donc j’ai continué à l’emmerder un peu. Pour être honnête, je n’étais même pas à fond sur l’autographe, je devais trouver un moyen de lui parler et d’essayer d’être ami avec lui. J’avais besoin d’attention et de reconnaissance de Michael Jordan.” Baron Davis.