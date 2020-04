Chris Mullin : “Magic rentrait dans le lard de Michael Jordan et pouvait assumer, mais Mike était à un autre niveau”

S’il y a de nombreuses histoires très connues à propos de Michael Jordan, celle de son affrontement avec Magic Johnson lors de la préparation de la Dream Team aux Jeux Olympiques de 1992 fait partie des plus célèbres. Les deux hommes se sont en effet affrontés sur le terrain à l’occasion d’un match d’entraînement pour savoir qui serait le boss de cette équipe. À première vue, Jordan, qui venait de battre les Lakers de Magic pendant les Finals 91, avait l’ascendant sur son aîné. D’autant plus que ce dernier avait pris sa retraite quelques mois plus tôt après avoir été testé positif au VIH.

“C’était évident que Michael était de loin le meilleur joueur du monde à ce moment. Magic, il rentrait toujours dans le lard de Jordan, et il pouvait assumer, c’était un super joueur. Mais Michael était à un autre niveau. Toute cette compétition, ça a culminé pendant cette session. C’était plus ou moins un un contre un, avec quatre autres gars de chaque côtés qui font de la figuration. Magic ne voulait pas laisser le statut de numéro 1 de la NBA avant cet entrainement. Ca allait dans tous les sens : “C’est ma ligue !”, “On est plus dans les années 80 !”… J’ai regardé Larry Bird en me disant : “C’est fini, c’est la ligue de Jordan maintenant.”” Chris Mullin.

Effectivement, Jordan aurait remporté ce match, devant donc toute la Dream Team, dont Larry Bird qui, selon Mullin, n’aurait pas arrêté de rigoler pendant toute la scène.

Les images issues du documentaire sur la Dream Team :

Via Yahoo Sports.