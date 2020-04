Brooklyn Nets : Au moins 5 candidats pour le poste de coach

Avant la suspension de la saison, les Brooklyn Nets ont surpris tout le monde en décidant de se séparer de Kenny Atkinson. Si les raisons sont toujours floues, la franchise a décidé de le remplacer de façon temporaire par Jacque Vaughn, qui était son assistant.

À l’heure actuelle difficile d’effectuer le recrutement d’un nouveau coach et il faudra attendre la fin de la saison si elle reprend ou l’annonce de son annulation. Toutefois on en sait un peu plus sur les candidats d’après les informations du NY Times. En effet, Tyronn Lue, Jason Kidd, Mark Jackson, Jeff Van Gundy ou encore Jacque Vaughn feraient partie de la liste des Nets.

À noter qu’il ne semblerait pas que Tom Thibodeau soit un candidat, et le serait seulement pour les voisins des Knicks.

Marc Stein ajoute qu’il faut aussi surveiller le nom de Mike Brown, qui pourrait bien être dans la course.

Tyronn Lue, Jason Kidd, Mark Jackson, Jeff Van Gundy and the incumbent interim coach Jacque Vaughn are among the names on the Nets' developing list of coaching candidates, league sources say

— Marc Stein (@TheSteinLine) April 23, 2020