G-League : Objectif plusieurs Select Teams pour les meilleurs prospects ?

La NBA et la G-League sont en train de mettre en place une Select Team qui accueillera quelques prospects dans le cadre de leur nouveau programme. Pour l’instant on sait que Sam Mitchell en sera le coach et les lycéens Jalen Green et Isaiah Todd deux des joueurs. On ne sait pas encore où elle sera précisément basée, sans doute à la Mamba Academy à Los Angeles, ni quels seront les autres joueurs qui la composeront mais l’objectif c’est bien sûr d’attirer d’autres prospects et les entourer par des joueurs d’expérience.

Et si on en croit le NY Times la NBA et la G-League voient les choses en grand pour ce programme puisqu’elles aimeraient même pouvoir composer plusieurs Select Teams afin de former une “division”. L’objectif serait qu’elles puissent s’affronter entre-elles. A l’heure actuelle le plan est que cette équipe ne participe pas au championnat G-League mais effectue une dizaine de rencontres amicales face aux équipes G-League.

Deux questions se posent alors :

La G-League va-t-elle attirer assez de prospects pour former plusieurs équipes ? Cela dépendra sans doute de la façon dont se passe cette première saison.

Quand la NBA va-t-elle abaisser l’âge d’entrée en NBA ? S’il est abaissé dans un futur très proche, les meilleurs prospects seront sans doute plus attirés par la NBA que par ce programme.