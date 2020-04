Quiz NBA : Connaissez-vous bien Scottie Pippen ?

Scottie Pippen était au cœur de l’épisode 2 de The Last Dance, on va voir si vous avez été attentifs.

Quelle franchise l'a drafté en 1987 ? Houston Rockets Chicago Bulls Portland Trail Blazers Seattle Supersonics

Combien de franchises a-t-il connues durant sa carrière ? 3 4 2 1

Combien compte-il de sélections au All-Star Game ? 5 7 9 11

Quel était le montant de son contrat chez les Bulls en 1998 ? 2.8 millions / an 6.2 millions / an 5.4 millions / an 4.1 millions / an

Quel est son record de points en carrière ? 61 points 40 points 54 points 47 points

A-t-il remporté le trophée de Defensive Player of The Year ? Oui Non

En 1998, il émet le souhait de quitter les Bulls parce qu'il est en conflit avec : Michael Jordan Dennis Rodman Jerry Krause Phil Jackson

Combien de médailles d'or olympiques a-t-il remportées ? 1 0 3 2

Dans quels pays d'Europe a-t-il joué, 4 ans après la fin de sa carrière ? Russie et Lituanie Finlande et Suède Allemagne et Israël France et Italie

Dans quel film a-t-il fait une apparition ? Coach Carter Les Blancs ne savent pas sauter Space Jam He Got Game