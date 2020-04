Danny Ainge fait tout pour gérer au mieux le confinement de ses joueurs : « On a eu Mark Wahlberg, LL Cool J… »

Président des opérations basket des Celtics, Danny Ainge a organisé avec son équipe des « mini-conférences » via l’application Zoom avec plusieurs intervenants de renom. Une façon de maintenir un lien tout en inspirant ses joueurs.

« On a eu Mark Wahlberg, qui a été super, très fun, avec beaucoup de très bonnes histoires. LL Cool J aussi, son histoire est assez fascinante. Jim Cash (propriétaire minoritaire des Celtics), toujours un régal à écouter et qui a beaucoup de sagesse et de connaissances à partager. On a aussi eu le docteur Myron Rolle, qui travaille au Massachusetts General Hospital. Donc oui, nous avons eu des personnes très inspirantes pour les joueurs. » Danny Ainge

Au moment de la suspension de la saison, les Celtics étaient 3èmes de la conférence Est avec un bilan de 43 victoires pour 21 défaites. Au sein de l’organisation, on continue à se préparer comme si les matchs allaient finir par reprendre.

« On fait aussi des workouts avec les coachs via Zoom, on essaie de faire tout ce qu’on peut. On se prépare comme si on allait reprendre et faire les playoffs ensuite. Certains joueurs sont meilleurs que d’autres lorsqu’il s’agit de faire des choses par eux-mêmes, de s’imposer une certaine quantité de travail, certains joueurs sont plus accommodants que d’autres, certains sont plus difficiles à joindre que d’autres, mais dans l’ensemble, j’ai été plutôt impressionné par la façon dont nos joueurs ont adhéré au processus et par le travail fourni en coulisses. » Danny Ainge

Le 14 avril, Ainge avait tagué Jayson Tatum dans une vidéo de lui en train d’enchaîner les shoots, derrière sa maison. L’ailier des Celtics avait déclaré quelques jours plus tôt qu’il n’avait pas de panier chez lui.

We are having regular player development right here daily ⁦@jaytatum0⁩ ball handling, shooting, rebounding, passing and perimeter defense (mostly ⁦@LilWeezyDog⁩) pic.twitter.com/Lc3rFVWMRu — Danny Ainge (@danielrainge) April 14, 2020

« C’était surtout dirigé vers Jayson oui, simplement pour qu’il sache que j’ai panier ici (sourire). Il peut venir l’utiliser quand il veut, il est tout à lui. » Danny Ainge

Michael Jordan en plein playoffs 1986 (juste avant les 63 points – mais la défaite – d'MJ dans le Game 2). Ainge a aussi pu regarder les premiers épisodes du documentaire The Last Dance en famille. Dans l'épisode 1, on le voit jouer au golf avec

« J’ai regardé avec ma famille, mes deux plus jeunes fils et leurs épouses, c’était fun parce qu’ils n’avaient pas beaucoup de souvenirs de tout ça. Quand j’intervenais pour ajouter un commentaire ou quelque chose, ils me faisaient signe de me taire du genre ‘On écoute là, on s’en fout de ce que tu as à dire, on veut écouter le documentaire’. Ils sont vraiment dedans. C’était assez marrant de voir combien ils étaient excités et intéressés et combien ils connaissaient peu de choses à toute cette époque, et peu de choses sur Michael. Pas seulement le joueur, mais la personne. » Danny Ainge

via ESPN