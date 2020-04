Stephen Curry répond au tacle de Maverick Carter : « Tu as l’air stupide si tu utilises mon nom pour faire de la pub, des clics… »

« J’entends tout, je ne cherche pas mais j’ai tellement de gens qui… j’ai des imbéciles qui m’envoient tous les liens possibles. Je suis au courant de qui se passe. »

Stephen Curry a vu les commentaires (voir ci-dessous) de Maverick Carter, manager et ami de longue date de LeBron James faire les gros titres, avant d’être interrogé sur sa gestion des critiques dans le live ‘Pursue Your Passion‘ présenté par Chris Strachan, proche des Curry.

« Tout le monde sait que Steph ne sait pas défendre. J’ai 38 ans, ça fait 18 ans que je n’ai pas joué un vrai match de basket, et Steph aurait du mal à défendre sur moi […] Mais Steph est le meilleur shooteur de la planète. Quand ce motherf***** est chaud, il est inarrêtable. Il peut rentrer n’importe quel shoot de n’importe où sur le terrain. C’est un bon intercepteur, mais il a besoin de Klay (Thompson) et Draymond (Green) pour couvrir le reste et pour qu’il puisse faire son truc. » Maverick Carter

Et c’est sans citer Carter une seule fois qu’il a répondu à ses propos sur un ton bien acéré :

« Tu connais mon sens de l’humour, les choses que je ne peux pas contrôler ne vont pas m’énerver… Quand tu fais quelque chose de bien, peu importe ce que c’est, tu vas devenir une cible. Je suis tellement sûr de qui je suis sur et en dehors du terrain que c’est pour ça que je ne réponds jamais à qui que ce soit. Soit je suis d’accord avec toi, soit ça me fait rire. Au final tu as l’air stupide si tu utilises mon nom pour faire de la pub, des clics ou je ne sais quoi. Ça ne me pose aucun problème de laisser couler parce que je sais que les gens qui savent réellement de quoi ils parlent diront la vérité. Quand je ne jouerai plus, que je serai à la retraite, il y aura toujours des haters. La haine fait toujours plus de bruit que les éloges à certains moments, c’est naze mais ça me fait ni chaud ni froid. » Stephen Curry