Kawhi Leonard perd son procès contre Nike

En juin 2019 on apprenait que Kawhi Leonard, qui avait signé avec New Balance quelques mois avant après être passé chez Jordan Brand, avait attaqué en justice Nike pour une histoire de copyright. Il affirmait avoir conçu le logo figurant sur les vêtements, chaussures et accessoires à son effigie chez Nike et que la marque à la virgule aurait déposé les droits du logo sans son consentement. Nike avait contre-attaqué en l’accusant d’avoir utilisé le logo sur des vêtements autres que Nike durant les finales et demandé à ce que ce ne soit plus le cas. La marque déclarait qu’il “essayait de réécrire l’histoire en affirmant qu’il avait créé le logo, ce qui n’est pas le cas.” Que ce logo avait été créé par une équipe de designers de Nike, ce que Leonard lui-même avait précédemment admis. La marque concédait toutefois que le Klaw avait soumis un design, mais que ce n’était pas celui qui avait été utilisé pour le logo final.

Aujourd’hui on apprend qu’un juge a rejeté la plainte de Kawhi, expliquant que le design de Nike est un “élément de propriété intellectuelle indépendant” mis en place par son équipe de designers et qu’il est distinct du premier croquis de Leonard. En résumé Kawhi Leonard ne le possède pas.

L’avocat du Clipper, Peter Ginsberg a déclaré

“Il a mis son cœur et son âme dans ce design, et nous sommes donc évidemment déçus que le juge ait décidé que le logo appartenait à Nike et non à Kawhi”

Via The Oregonian.