Draymond Green : “Je pense que j’ai changé le basket avec l’aide de Steph Curry et Steph Curry a changé le basket avec mon aide”

Draymond Green est l’invité du tout dernier épisode du podcast All The Smoke avec Matt Barnes et Stephen Jackson, et on vous conseille les 2h30 d’émission ! L’ailier fort a abordé énormément de sujets, notamment son parcours, lui qui a été drafté au second tour et est devenu un cadre d’une des meilleures équipes de l’histoire. Il pense avoir laisser une empreinte à jamais sur la ligue, comme il n’aurait jamais pu l’imaginer.

“Je pense que j’ai changé le basket avec l’aide de Steph Curry. Je pense que Steph Curry a changé le basket avec mon aide. Je pense que c’était une association bénite des Dieux. Puis il y a Klay Thompson, qui est devenu un des deux meilleurs shooteurs du monde. Tous les trois nous avons changé le basket à jamais. Je n’aurais jamais pu imaginer ça dans mes rêves les plus fous. C’est un tel énorme parcours. Et honnêtement quand tu le vis, tu n’apprécies pas vraiment ce que tu es en train de faire. Mais cette année j’ai pu prendre du recul sur ce run. Cette année j’ai eu le temps de prendre du recul et de réfléchir dans ma chambre d’hôtel en déplacement et de me dire que je viens de finir ce run avec la plus grande équipe de l’histoire à avoir mis les pieds sur un terrain de basket. Et j’ai eu un grand rôle là-dedans. Puis la NBA c’est quelque chose d’énorme, c’est quelque chose de très important dans le monde. Avec ce succès en NBA et faire partie de cette aventure si spéciale, ça signifie énormément pour moi.” Green