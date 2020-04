Fred VanVleet sceptique : « La balance ne penche probablement pas en notre faveur. Mais il y a l’argent, n’est-ce pas ? »

Fred VanVleet se décrit lui-même comme sceptique quant à une possible reprise de la saison NBA 2019-20.

« Tout le monde se prépare au pire des cas je pense, que la saison soit annulée. » Fred VanVleet

Dans sa maison de Rockford (Illinois), le Raptor a réagi au scénario selon lequel les matchs pourraient reprendre dans un seul et unique endroit (Las Vegas ?) mais sans public.

« Je peux jouer n’importe où. Est-ce que j’ai envie de jouer devant une salle vide ? Non, mais est-ce que c’est vraiment important ? À ce stade, personne n’aura de problème avec ça je pense, du moment que la santé des gens passe avant tout. Pour que la ligue continue à être un leader en termes de santé publique et de sécurité publique et des joueurs, il faut suivre les directives imposées par le virus et de ce côté-là, la balance ne penche probablement pas en notre faveur. Mais il y a l’argent, n’est-ce pas ? Donc je pense qu’ils trouveront un moyen, d’une façon ou d’une autre, d’essayer de faire en sorte que ça reprenne. Ça ira dans un sens ou dans l’autre. Je ne serais ni surpris qu’on ne revienne pas, ni surpris qu’on revienne.» Fred VanVleet

Bien qu’il soit bientôt free agent et que son prochain contrat pourrait pâtir de la situation, le meneur non drafté et passé par la G-League garde un bon recul sur la situation.

« La santé et le bien-être, physique et mental, des gens, est bien plus important que quelques millions ici et là, parce que nous sommes extrêmement riches par rapport aux milieux dont nous venons. » Fred VanVleet

via ESPN