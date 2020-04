Doc Rivers sur Michael Jordan : “Il était rentré dans le vestiaire le match précédent et a dit : ‘J’ai hâte de vous revoir’

Le 4 avril 1987 à Atlanta, les Bulls de Michael Jordan (31 points à 9/24) s’inclinaient 110-97 face aux Hawks de Dominique Wilkins (24 points), Randy Wittman (24 points) et Doc Rivers (11 points, 11 passes). Ce dernier a raconté le fameux passage du Bull dans le vestiaire d’Atlanta après le match…

« Oui, sur la photo là (voir vidéo ci-dessous) d’ailleurs je m’apprêtais à lui dunker dessus (rires). Non c’était dur, je devais défendre sur lui la plupart du temps. J’ai vu aussi cette anecdote qui est sortie, c’est vrai. On l’avait joué deux fois à deux dates rapprochées et on l’avait plutôt bien tenu ce soir-là, il avait vécu une soirée assez difficile contre nous. Et donc oui il était rentré dans le vestiaire après le match en nous souhaitant bonne chance pour la prochaine fois. Il n’a pas dit ce qu’il allait faire, il est juste rentré et a dit : ‘Hey les gars je voulais juste vous souhaiter bonne chance, j’ai hâte de vous revoir’. C’était un message, ha ha. Avec lui tu savais ce qui t’attendait. On me pose toujours la question : ‘Comment tu te préparais à défendre sur Jordan ?’. Il fallait se convaincre que ce soir-là, tu allais être meilleur. Parce qu’il était dur, vicieux, méchant, physique… Il fallait se battre, sinon il allait prendre le meilleur sur toi. » Doc Rivers