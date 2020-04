L’espoir français Daniel Batcho file en NCAA !

Le jeune intérieur français Daniel Batcho (18 ans, 2m08) a annoncé à ESPN qu’il prend la direction de la NCAA et de la fac d’Arizona.

“J’avais une bonne connexion avec le coaching staff. Ils ont vraiment compris mes priorités et m’ont montré comment je pouvais atteindre mes objectifs à l’université.” Batcho

Parmi les meilleurs prospects internationaux de sa génération, il avait brillé en début d’Euro U16 en 2018 (il a remporté l’Euro U16 en 2017, alors surcalssé), avant de se blesser au gravement au genou (rupture du ligament croisé antérieur) en quart de finale, le poussant à une saison blanche en 2018-19. Avec le Centre Fédéral cette saison, il a sorti quelques belles performances, dont une face à Chartres avec 21 points et 11 rebonds. Il a tourné à 9 points à 50.4%, 6.3 rebonds et 1 passe. Il s’est surtout mis en valeur en février lors du tournoi Adidas Next Generation de Belgrade où il a été élu MVP avec un match à 24 points, 15 rebonds et 3 contres en finale face au Partizan.

A Arizona il sera coaché par Sean Miller, mais aussi Jason Terry, qui doit intégrer le staff.