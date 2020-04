Vince Carter : « Je ne voulais pas faire ça […] parfois c’est mieux de montrer plutôt que de dire »

Si tout s’était passé comme prévu, Vince Carter aurait dû faire ses adieux à la NBA le 15 avril, dernier jour de saison régulière pour les Hawks. Cinq jours plus tôt, le 10 avril, on l’aurait vu faire un dernier retour à Toronto, la ville de ses premiers exploits. Finalement, c’est pour le moment sur un 3-points (réclamé par le public, il est entré en jeu et a mis dedans sans pression) en fin de match contre New York et alors que la suspension de la saison venait d’être annoncée, que la fin de sa carrière s’est écrite.

« J’ai terminé sur une note plutôt cool. Ça aurait été sympa (de jouer les Raptors une dernière fois), mais si ça se termine comme ça, ça me va. » Vince Carter

L’homme aux 22 saisons NBA, 43 ans, n’a contrairement à nombre de ses collègues dans son cas pas choisi de courir après une bague à tout prix.

« J’ai reçu des offres de la part de prétendants au titre. Mais ils disaient : ‘On ne peut pas te garanti des minutes’. Et je ne m’attends pas à ce qu’on me garantisse des minutes. Mais dire : ‘On ne pense pas qu’il y ait la moindre minute pour toi mais tu pourrais aider notre équipe en apportant ton expérience’ non, je ne voulais pas faire ça. Je voulais juste jouer. Je pouvais quand même partager mon expérience et être un super mentor pour un gars, mais parfois c’est mieux de montrer plutôt que de dire. » Vince Carter

Après avoir pris sa décision de raccrocher au terme de la saison 2019-20, il a été rassuré dans son choix par Dirk Nowitzki et Kobe Bryant, respectivement partis à la retraite en 2019 et 2016.

« Ils m’ont conforté dans mon choix, c’est à eux que je voulais parler par rapport à ça. » Vince Carter

via Sports Illustrated