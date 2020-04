Luke Walton : “Notre futur est resplendissant”

Auteur d’un début de saison décevant, les Sacramento Kings sont montés en puissance au fur et à mesure de l’exercice. Avant l’arrêt de la saison, ils étaient même en pleine forme avec 13 victoires en 20 matchs. De quoi espérer faire le hold-up et passer devant Memphis, ce qui signifierait une qualification pour les playoffs. Des espoirs réalistes, puisqu’avec leur bilan de 28 victoires et 36 défaites, les Kings n’avaient que 3,5 matchs de retard sur les coéquipiers de Ja Morant.

“La manière dont on jouait, c’est le niveau de jeu que l’on voulait avoir. Il y aura toujours des séries de victoires et des séries de défaites, mais ça ne sera pas aussi extrême que par le passé. En regardant les matchs avant la suspension de la saison, j’avais le sentiment, et je voyais qu’on avait la régularité que je voulais.” Luke Walton, le coach des Kings.

La bonne passe des Kings coïncide aussi la mise sur le banc de Buddy Hield, en difficulté en début de saison, pour un rôle de sixième homme dans lequel il s’épanouit.

“Il a été dominant en sortie de banc.” Luke Walton.

Cela fait 13 ans que les Kings n’ont pas fait les playoffs, la plus longue série en cours en NBA. Se qualifier pour la postseason serait donc un soulagement pour les Californiens. Pour que cela arrive, il faudra par contre qu’il y ait le plus de matchs possible, et on ne sait pas encore comment se finira la saison, si elle se finit. Pas forcément des bonnes nouvelles pour les Kings donc, mais ça n’empêche pas Walton de préférer la santé de tout le monde à une éventuelle qualification en playoffs.

“C’est une de ces fois où le plus important, c’est que l’on traverse ça tous ensemble. La NBA va prendre la décision qu’ils doivent prendre, et on sera derrière elle.” Luke Walton.

Si le coach a cet état d’esprit, c’est aussi parce qu’il est optimiste sur l’avenir de ses troupes.

“J’aime où on en est. Je pense que notre futur est resplendissant, nous avons un super groupe de gars. Gagner avec régularité, c’est dur dans tous les sports pros. Mais quand vous avez un bon groupe de gars qui travaille dur et qui s’apprécie, qui veut se faire confiance, c’est la meilleure manière de réussir.” Luke Walton.

Cette pause forcée va aussi peut-être permettre à Marvin Bagley, qui n’a pu jouer que 13 matchs cette saison, de revenir en pleine forme.

“Je lui ai parlé, et il se sent bien mieux. Il a demandé à ce qu’on lui envoie des vidéos pour travailler, et on l’a fait. Il est excité à l’idée de rejouer.” Luke Walton.

De son côté, Walton profite de ces moments pour tenter de mieux faire jouer son équipe, en donnant plus la balle à De’Aaron Fox par exemple, ou en décalant plus souvent Harrison Barnes au poste 4.

“C’est normalement le genre de choses qu’on fait l’été ou pendant l’intersaison. On comprend mieux pourquoi certaines choses marchent bien, pourquoi d’autres ne marchent pas, et ce qui est bien pour le groupe. Pendant la saison, on regarde le match précédent, mais c’est surtout pour se préparer pour la rencontre suivante. En regardant les matchs, j’ai vraiment aimé la manière dont on a joué les 25 derniers matchs. On essaie toujours de s’améliorer en cours de saison, et on commençait à être vraiment régulier. On allait sur le terrain, on jouait et défendait de la manière dont on veut le faire. Les gars se comprenaient, et savaient comment jouer ensemble. Ça se voyait dans les matchs.” Luke Walton.

Pour ce qui est du front office, on est bien évidemment concentré sur la draft, où les Kings devraient avoir un choix dans les lottery picks si la saison s’arrêtait là.

“J’ai parlé à Vlade Divac et à Peja Stojakovic de ça (respectivement General Manager et assistant GM). Ils bossent avec les scouts chaque jour et ils font une liste. De mon côté, je pense que c’est mieux de continuer à me concentrer sur le groupe, rester prêt et se préparer à ce qui va suivre.” Luke Walton.

Via The Athletic.