Kendrick Perkins : “LeBron James m’a répondu : ‘Ne t’en fais pas, je vais reconquérir mon trône'”

Après une carrière couronnée d’un titre NBA avec les Boston Celtics, Kendrick Perkins s’est très vite reconverti en analyste sur ESPN et il se fait très souvent remarquer avec ses déclarations ou ses prises de position sur Twitter. Pas forcément simple d’être toujours objectif quand on a côtoyé beaucoup de joueurs qu’on doit juger ou qu’on est ami avec eux, mais il pense réussir à faire la part des choses.

“Je fais mes devoirs et je fais mes recherches, et j’ai le sentiment que je suis un gars qui, dans les médias, ne veut pas bousiller sa crédibilité, donc je donne des faits. Je ne veux pas être biaisé et je ne prends pas parti pour mes potes.” Perkins

Par exemple lorsqu’il a choisi Giannis Antetokounmpo pour le titre de MVP en présaison plutôt que son ami et ancien coéquipier (en AAU et en NBA) LeBron James.

“Je lui ai envoyé un texto et je lui ai dit ‘écoute mec, je dois choisir Giannis plutôt que toi.’ Et là il m’a répondu en me disant : ‘Oh, ne t’en fais pas, je vais reconquérir mon trône.’ Et j’étais là ‘Ok, alors vas-y enfoiré.’ Il était genre ‘J’en suis un, enfoiré.'” Perkins

Et à l’antenne il n’essaie pas d’être celui qu’il n’est pas.

“Je suis un étudiant du jeu, et je n’ai pas emprunté la route que les autres joueurs empruntent en général. Le truc c’est que je ne lis pas de livres, je n’essaie pas d’enrichir mon vocabulaire et d’utiliser des mots recherchés. Je pourrais m’adresser à un public différent. Mais je ne parle pas un anglais parfait, et alors ? C’est comme ça maintenant. Parfois vous entendez des gens parler et vous ne comprenez pas ce qu’ils racontent. Je veux être ce gars qui est authentique. Je suis comme ça, je n’ai pas peur de ce que je suis. Si je prononce mal un mot à la TV, ce n’est pas grave.” Perkins

Via The Athletic