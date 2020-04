Stats gonflées, Michael Jordan embauché en cuisine pour servir ses futures victimes lors d’un camp prisé mais payant… Ce que Jason Hehir n’a pas pu intégrer à The Last Dance

Le documentaire The Last Dance, centré sur la saison 97-98 des Bulls de Michael Jordan, a beau être composé de 10 épisodes d’une heure chacun, son réalisateur Jason Hehir a tout de même été confronté à des choix difficiles dans la construction de sa narration.

Notamment en ce qui concerne les débuts de la légende.

« Tout le monde connaît l’histoire du lycée, où il a été coupé. Il fallait qu’on en parle, mais c’était déjà de notoriété publique. Ce qui n’est pas dans le documentaire par contre, c’est la période où il est monté en puissance entre son année sophomore et son année senior, avec son coach qui lui a obtenu des accès aux meilleurs camps de basket en mentant sur ses stats. Il embellissait ses stats pour lui permettre d’y aller parce qu’il n’était pas du tout sur les radars. Personne ne venait voir jouer des gamins de lycée à Wilmington en Caroline du Nord. Il est resté là-bas (au camp) la première semaine parce que ses parents n’avaient pas les moyens de l’y laisser plus temps, et il a tellement bien joué sur cette première semaine qu’il a été MVP du camp.

Il y avait Patrick Ewing, Len Bias et d’autres gars, Michael, ou Mike, à l’époque, a dominé tout le monde. Ils l’ont supplié de rester pour la deuxième semaine parce que d’autres coachs universitaires voulaient le voir jouer, mais ses parents ont dit : ‘Nous ne pouvons pas nous le permettre’. Alors ils ont dit : ‘D’accord, on payera pour lui s’il travaille en cuisine ou en tant que serveur pour tous les autres jeunes’. Michael a été MVP durant cette deuxième semaine, il servait du jus du fruit et des grilled cheeses aux gamins avant d’aller leur botter les fesses plus tard sur le terrain… Donc j’aurais adoré raconté ça dans le documentaire. Michael a écrit à UVA et UCLA. Il a envoyé des lettres aux départements basket de ces deux universités, en leur demandant de venir le voir jouer car il voulait aller là-bas. Et ils n’ont jamais répondu. Des petites anecdotes comme ça. J’aurais adoré les intégrer, mais nous avions beaucoup de choses à raconter autour de cette saison 97-98, donc il a fallu faire des sacrifices. » Jason Hehir dans The Dan Le Batard Show