Perkins : “Westbrook est le plus grand joueur de l’histoire du Thunder. Est-ce qu’il est le meilleur à avoir joué à OKC ? Non”

En janvier dernier, Kendrick Perkins, analyste pour ESPN, lançait un débat animé sur Twitter, après avoir annoncé qu’il interviendrait dans l’émission SportsCenter pour expliquer pourquoi Russell Westbrook est selon lui le meilleur joueur à avoir porté le maillot du Thunder d’OKC. Cela est vite parti en embrouille avec Kevin Durant

Perkins : – KD a perdu au second tour sans Russ quand j’étais là-bas, donc ça veut dire quoi ?

KD : – Oui et notre pivot titulaire Kendrick Perkins tournait à un énorme 2 points et 3 rebonds de moyenne sur la série. Mais t’as joué dur quand même champ lol.

Perkins : – arrête garçon, t’as fait le move le plus lâche (faible) de l’histoire de la NBA ! Tu mènes 3-1 en finales de conférence Ouest et tu les rejoins la saison suivante ? On tient le cœur d’un champion là, hein.

KD : – Ce qui est faible c’est de n’avoir aucune production en étant titulaire avec de vraies minutes. T’aurais dû bosser sur tes skills autant que moi.

Perkins : – Ok très bien ! Tu as travaillé aussi dur que ça, mais tu as quand même dû rejoindre une équipe à 73-9. À vrai dire toi-même tu ne te sens pas comme étant un vrai champion, tu as du mal à trouver le sommeil la nuit hein, parce que tu sais que tu es parti lâchement ! »