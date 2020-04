Draymond Green : « Beaucoup de gens disent qu’on ne peut pas gagner sans KD, comme si on ne l’avait pas déjà fait »

Cinq fois en Finales et trois fois titrés depuis 2015, les Warriors s’apprêtaient à manquer les playoffs pour la première fois depuis 2012 avant la suspension de la saison pour une durée indéfinie le mois dernier. Kevin Durant parti, Klay Thompson et Stephen Curry blessé, D’Angelo Russell transféré, l’équipe a vécu un exercice 2019-20 en mode reconstruction. Prochain objectif pour Draymond Green et sa clique : retrouver les sommets avec le même trio de départ.

« Ramener cette équipe à l’excellence. Beaucoup de gens disent qu’on ne peut pas gagner sans KD, comme si on ne l’avait pas déjà fait. Est-ce que ça va être facile ? Carrément pas ! Kevin est un super joueur. Mais avec mes deux gars Steph et Klay, ça peut être fait. Et nous allons le faire. […] À tous ceux qui veulent nous cracher dessus par rapport à cette année, je n’en ai vraiment rien à fou***. J’aime quand tout le monde parle. J’en ai même un peu besoin pour raviver le feu que j’ai en moi. » Draymond Green

Au cours de son passage dans le podcast All The Smoke, Green est aussi revenu sur les Finales 2019 perdues face à Toronto.