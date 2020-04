Draymond Green revient sans filtre sur son altercation avec Kevin Durant et réfute son départ ‘à cause de lui’ : « Je l’aime toujours, ce n’est peut-être pas réciproque »

Dans le podcast “All The Smoke” présenté par Matt Barnes et Stephen Jackson, Draymond Green est revenu en détails sur son altercation verbale avec Kevin Durant le 12 novembre 2018. Ce jour-là, les Warriors s’étaient inclinés face aux Clippers après une dernière possession très discutée. Les deux équipes à égalité à un peu plus de 5 secondes du buzzer, Green avait capté le rebond défensif avant de remonter le terrain seul – pendant que Durant appelait désespéramment le ballon – puis de commettre un turnover fatal.

« Au début de l’année, j’avais dit à Bob (Myers, GM) et Steve (Kerr) : ‘J’ai du mal avec Kevin actuellement. J’ai besoin d’aide. C’est frustrant et j’ai besoin d’aide‘. Personne n’a rien fait. Donc je suis un peu coincé dans cette position, mais ok. Donc on joue les Clippers, vous savez comment je suis, pour mes gars je suis prêt à prendre une balle, les critiques, la suspension, l’amende, la technique, peu importe. Mais en retour, tout ce dont j’ai besoin de ta part c’est de savoir que tu es avec moi. Il arrive au niveau du banc, il tape dessus et il dit : ‘Passe moi le ballon putain !’, moi je lui réponds : ‘Vas-y dégage, t’as qu’à courir alors !’ et lui dit : ‘T’as très bien entendu ce que j’ai dit’, il envoie valser une chaise : ‘Passe-moi le putain de ballon’ et je dis : ‘T’as intérêt à te calmer, je ne sais pas à qui tu crois que tu parles là. Souviens-toi que j’ai le pouls de cette équipe, je sais que tu as déjà un pied dedans et un pied dehors. Et au fait, je suis la personne la plus proche de toi ici. Quand tu as un problème, la personne à qui tu parles c’est moi’. C’est pour ça que je lui ai demandé à qui il croyait parler. J’ai été All-Star avant que tu arrives ici. Ne me parle pas comme à un de ces petits gars qui ne savent pas jouer au basket. Je suis un grand garçon. Ensuite il a commencé à jurer, moi aussi. Et puis DeMarcus m’a sorti du huddle en me disant de me calmer, qu’il me comprenait mais que je devais me détendre, que c’était trop.

J’ai eu une discussion avec Steve Kerr et Bob Myers quand on a atterri. Ma fiancée était dans l’avion de l’équipe avec nous, elle m’a attendu dans la voiture. J’avais mis le chauffage, pensant que ça n’allait pas durer longtemps. Et finalement je suis resté 1h45 dans le terminal de l’aéroport à discuter avec eux. Ils me disaient que j’avais eu tort, que je devais m’excuser. Je leur ai dit oui ça a chauffé, mais ça ne devrait être une surprise pour personne. Je vous avais dit… Ils ont continué à me dire que je devais m’excuser. J’ai dit non, il a un pied dedans et un pied dehors, je ne vais pas m’excuser pour quelque chose que je voulais dire.

Après 1 heure et 45 minutes, ils m’ont dit : ‘Rentre, on se revoit demain matin. Passe une bonne nuit, peut-être que tu auras changé d’avis demain’. On se revoit, ils me demandent si je vais m’excuser, je dis non. Et là Steve me dit : ‘D’accord, on va te suspendre pour le match de ce soir’. Non, c’est Bob qui l’a dit. J’ai commencé à rire. Lui m’a dit : ‘Ce n’est pas la réaction que j’attends’. Et j’ai répondu : ‘J’ai le sentiment que tu me suspends pour essayer de conserver Kevin, pour lui faire plaisir. Parce que c’est n’importe quoi. Je n’ai jamais vu un joueur se faire suspendre pour s’être engueulé avec un autre joueur’. Je leur ai dit qu’ils faisaient une erreur parce que la seule personne qui pouvait arranger ça c’était moi… Ils l’ont fait quand même. Ça n’a plus jamais été pareil après ça, mais pour moi, ce n’était déjà plus pareil avant cela, et au moins depuis un an, ça avait juste empiré. » Draymond Green