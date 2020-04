Dwyane Wade se rappelle le moment où il a gagné le respect de Kobe Bryant et de la NBA

Drafté en 5ème position à sa sortie de Marquette, Dwyane Wade n’a pas mis bien longtemps à s’imposer en NBA comme une sacrée menace offensive malgré une faiblesse au shoot. Il a terminé sa première saison. à 16.2 points à seulement 30.2% à 3-pts en 53 tentatives, mais lors de sa saison sophomore il s’est imposé comme un des meilleurs scoreurs avec 24.1 points, sans être une menace de loin. C’est sans doute à ce moment-là qu’il a gagné le respect de la ligue et notamment de Kobe Bryant comme il l’a confié à Stephen Curry.

“Quand je suis arrivé en NBA, je ne pouvais même pas balancer un caillou dans l’océan donc les équipes m’attendaient au cercle et je me rappelle un match face aux Lakers, nous jouions face à Kobe. Et je me souviens que Kobe a été le premier à défendre sur moi en me prenant en tout terrain. Au début il me prenait derrière la ligne à 3-pts, passait sous les écrans et me laissait shooter. Donc le moment où les gars ont commencé à défendre sur moi à 28 mètres du panier parce qu’ils ne voulaient pas que je touche le ballon. C’est le moment où je me suis dit ‘Okay, désormais ils me respectent'”

Flash n’a jamais été une véritable menace de avec un piètre 29.3% de loin en seulement 1.8 tentative par match, ce qui ne l’empêche pas de faire partie du cercle des joueurs à au moins 2000 points sur une saison et plus de 30 points de moyenne, c’était en 2009.

"I remember when Kobe first picked me up at 94 feet."

