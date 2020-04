Isiah Thomas : “Si vous mettez Kevin Durant et LeBron James dans les années 80…. qui est le GOAT ?

Isiah Thomas était l’invité de Chris Broussard hier et à la question : qui est le meilleur joueur du monde ? La légende des Pistons a mis en lumière la génération actuelle, ce que les anciens ont parfois du mal à faire, et a lancé un pavé dans la marre concernant le GOAT, qui pour lui n’est autre que LeBron James.

“Je vais dire LeBron James . Ce qu’il fait à l’heure actuelle et depuis des années, c’est ‘Wow.’ Je pense que cette génération n’a pas assez de crédit pour ce qu’ils font. Parce que les athlètes de cette génération sont tellement supérieurs à ceux que de ma génération. A l’époque Jordan était le meilleur athlète que nous ayons vu jusque là, d’un point de vue des qualités athlétiques, mais désormais il y a genre 10 ou 11 gars en NBA qui rivalisent avec Jordan au niveau des qualités athlétiques. Ce n’était pas le cas à l’époque. Quand vous regardez Kevin Durant , Stephen Curry … Ce que Steph a fait et ce qu’il fait, pour moi c’est similaire à ce que je faisais face à Jordan, Kareem. Steph a battu KD, il a battu LeBron et je sais à quel point c’est dur quand on fait cette taille et qu’on n’a pas un mètre de détente, qu’on n’est pas un joueur de 2m13 avec un handle de fou. Quand tu es ce petit gars, tu dois te baser sur ton jump shot et ton intelligence et tu dois trouver comment battre ces gars. Steph Curry le fait et j’ai un grand respect pour lui. Mais Kevin Durant et LeBron, ce qu’ils font, si vous les mettez dans les années 80, avec leur talent, leurs qualités athlétiques et leur technique… qui est le GOAT ? (rire)” Thomas

“What KD and LeBron are doing, if you put them back in the era of 80s with their talent, athleticism and skill… Who’s the GOAT?”

