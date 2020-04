Manu Ginobili révèle que Kobe Bryant était tombé amoureux d’un joueur plutôt inattendu de l’Albiceleste lors de la coupe du monde

De passage dans le podcast “Hola Que Tal Como Estas”, animé par son compatriote argentin et joueur du Real Madrid Nicolas Laprivottla, Manu Ginobili a raconté comment Kobe Bryant, présent à la coupe du monde l’an dernier, était tombé sous le charme d’un jeune joueur de l’Albiceleste : Gabriel Deck.

“Kobe ne connaissait pas tous les noms, mais il s’interrogeait. C’était un grand passionné de basket, un étudiant du jeu. Il me demandait et moi je lui répondais à propos des joueurs. Il est tombé amoureux de Tortuga [surnom de Gabriel Deck]. Après ça, j’ai dit à Tortuga que Kobe était fan et qu’il voulait le ramener aux Lakers. Kobe me posait des questions et nous commentions les décisions du coach, je lui ai parlé aussi des caractéristiques des joueurs qu’il ne connaissait pas. Il était intéressé, mais à un moment du match j’ai commencé à être nerveux et je ne ne voulais même plus parler du tout. Il m’a même regardé bizarrement une paire de fois parce qu’il n’arrivait pas à croire ce qu’il était en train de faire. Kobe était un fou de sport.” Manu