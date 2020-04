David Robinson sur Tim Duncan : “Le joueur le plus fluide que vous ayez jamais vu”

Hier Tim Duncan fêtait ses 44 ans et pour l’occasion Sirius XM NBA Radio recevait son ancien coéquipier David Robinson. Avec ce duo les Spurs ont remporté deux titres en 1999 et 2003, Tim Duncan ayant fait une entrée fracassante en NBA, ce qui n’a pas surpris l’Amiral, qui l’avait affronté alors qu’il était encore à la fac.

“Il n’y avait aucun doute sur le fait que cet homme allait être dominant. J’ai joué contre lui quand il était à Wake Forest. Je jouais dans l’équipe olympique quand nous avons fait un match amical contre des joueurs d’université et Timmy a joué contre moi, Shaq et Hakeem (Olajuwon), et je crois qu’il avait signé genre 22 points et 10 rebonds et ça avait l’air tellement facile, comme ça l’était toujours avec lui. C’est le joueur le plus fluide que vous ayez jamais vu. Cela semblait si facile et je me disais : Mec, si j’étais un collégien devant jouer face à trois des meilleurs pivots de la NBA, je serais un peu ébranlé.’ Mais lui n’avait pas du tout l’air de l’être. Il jouait juste son jeu et a fait un incroyable boulot.” David Robinson