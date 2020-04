Jared Dudley s’interroge sur la décision prise par la NBA

Hier Woj rapportait que la NBA a annoncé aux franchises qu’elles pourront rouvrir leur centre d’entraînement de façon à ce que les joueurs puissent profiter des structures et faire un travail individuel. Toutefois cela est soumis aux mesures prises par chaque ville et État et cela ne sera possible que si la franchise est dans une ville et un État qui a assoupli les mesures de confinement. Et c’est ça qui soulève des interrogations comme l’a justement mis en avant Jared Dudley sur Twitter.

À l’heure actuelle il y a des inégalités entre joueurs puisque certains n’ont pas de quoi jouer au basket, et cette solution ne réglera pas le problème puisqu’il y aura certaines équipes dont les joueurs pourront s’entraîner, et d’autres toujours pas.

À noter que cette décision a été prise par la NBA pour éviter que des joueurs se mettent en danger en allant s’entraîner dans des salles de sport ouvertes au public.

This is very tricky… if this stay home order goes to June and some teams have a month access over others at their practice facility 😩🤦🏽‍♂️ https://t.co/YCNOLfDQ5Z

— Jared Dudley (@JaredDudley619) April 26, 2020