Malcolm Brogdon : “Je suis à 100%”

Juste avant la suspension de la saison, Malcolm Brogdon a été victime d’une rupture du muscle droit fémoral du quadriceps gauche et il devait manquer plusieurs semaines de compétition. Mais après 6 semaines il est désormais remis comme il l’a annoncé sur Twitter.

“Je me sens très bien. Je bosse beaucoup pour ma rééducation, j’en fais autant que possible pendant ce confinement, mais je suis à 100%. Je fais du vélo et je cours sur les collines de mon terrain. Merci pour tout votre soutien et vos prières.” Brogdon