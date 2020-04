Dwyane Wade aurait voulu défier le Big 3 des Warriors

Si le début de la décennie 2010 a été marqué par la “superteam” du Heat avec le trio LeBron James – Dwyane Wade – Chris Bosh, c’est celui des Warriors qui a pris le relais avec la triplette Stephen Curry – Klay Thompson – Kevin Durant (interchangeable avec Draymond Green). Durant un live sur Instagram, D-Wade et Curry ont essayé de savoir lequel des deux Big 3 aurait pris le dessus.

Comme le concède D-Wade, il est toujours difficile de comparer des équipes qui n’ont pas joué au même moment, même si Heat et Warriors n’ont que quelques années de différence.

“Je n’aime pas les débats qui visent à hiérarchiser les équipes qui n’ont pas joué au même moment. Je pense qu’on a tous ce genre de moments où l’on voit de grandes équipes ou de grosses individualités et où on se dit ‘Putain, j’aurais aimé les jouer dans mon prime.’ C’est ce que je me suis dit juste après l’ère du Big 3 qu’on avait eu et que vous avez pris le contrôle. Je me disais ‘J’aurai vraiment adoré jouer contre eux.’ Conférence Est contre Conférence Ouest.” Dwyane Wade