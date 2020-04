Pat Riley : “Nous devons nous en remettre à la science”

Jusque là silencieux concernant la suspension de la saison NBA, le président du Miami Heat Pat Riley, s’est exprimé avant-hier sur Twitter concernant l’éventuelle reprise de la saison.

“Nous attendons ce qui va probablement être la décision la plus difficile qu’Adam Silver et son staff – mais pas seulement dans notre sport, dans tous les sports – ont dû prendre. Il est très, très prudent. Je pense que c’est super et il va se reposer sur la science. Je pense que nous devons nous en remettre à la science parce que ce sera une décision sans précédent lorsqu’il décidera de redémarrer tout ça.” Riley

Les franchises doivent continuer de gérer comme elles peuvent leurs joueurs et de faire en sorte qu’ils gardent une bonne condition physique en cas de reprise et malgré le fait qu’ils sont confinés depuis plus d’un mois et n’ont pas accès aux installations de la franchise, comme ça a pu être le cas au tout début.

“A partir de là, nous avons simplement commencé à développer une stratégie pour rester connectés avec nos joueurs, pour faire en sorte qu’ils s’engagent, et nous leur envoyons des mémos. Je trouve que Coach Spo, Eric Foran (En charge de la préparation des joueurs) et tout son staff, Jay Sabol (préparateur), ont fait un incroyable boulot au niveau de la condition physique avec les joueurs en faisait des sessions vidéo 4 ou 5 fois par semaine, en envoyant des messages, notamment pour les motiver. Jay Sabol contacte tous les soirs nos joueurs pour voir s’ils vont bien. Nous suivons ça le plus possible.” Riley

A noter qu’en début de confinement, certains joueurs du Heat n’avaient pas de panier de basket, mais Jimmy Butler en a fait livrer à tous ses coéquipiers.