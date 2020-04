Pour le titre de GOAT des Lakers, Mychal Thompson donne l’avantage à Magic face à Kobe

Les débats sur le GOAT sont parfois ennuyeux, souvent sans fin. Mais ça revient, encore et encore. Parce qu’il faut le dire, on aime bien ça. C’est un peu la même chose du côté des fans des Lakers, plutôt Magic Johnson ou Kobe Bryant ? Les deux protagonistes s’offraient, à l’époque, une voix chacun.

Avant la dernière apparition sur les parquets du Black Mamba, Magic déclarait dans ce qui sonnait comme un hommage :

“Il n’est pas seulement une incroyable icône sportive, il est est aussi le plus grand à avoir porté la tunique violette et or.”

Après sa performance à 60 points, Kobe refusait ce titre de meilleur joueur de l’histoire des Lakers, préférant laisser le trône à son idole de toujours.

Si lors d’un sondage récent, les fans des Lakers ont majoritairement voté pour Kobe, Mychal Thompson, ancien joueur de L.A entre 1986 et 1991 (et père de Klay) n’est pas du même avis.

“Si vous voulez dire Kobe, vous n’êtes évidemment pas fou. Mais pour moi, Magic est le plus grand Laker de l’histoire. Regardez la concurrence à laquelle il devait faire face. Dr.J [Julius Erving] et Moses Malone. Il devait passer les Bad Boys de Detroit qui avait 3 Hall of Famer dans l’équipe avec Joe Dumars, Isiah Thomas et Dennis Rodman. Bill Laimbeer et Rick Mahorn jouaient dur aussi quand ils sont arrivés. Donc quand vous regardez le degré de difficulté qu’a eu Magic pour remporter le titre, vous devez lui donner un avantage. Quand vous comparez les Detroit Pistons, les Boston Celtics, les Sixers de Philadelphie aux Pacers, au Magic et aux Nets ? Soyons sérieux.” Mychal Thompson